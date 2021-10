Puch-d'Agenais Puch-d'Agenais Lot-et-Garonne, Puch-d'Agenais Le théâtre au château de Morin : David et Edward (pièce de Lionel Goldstein) Puch-d’Agenais Puch-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Le théâtre au château de Morin : David et Edward (pièce de Lionel Goldstein) 2021-11-14 16:00:00

Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne Puch-d’Agenais EUR 11 13 Deux hommes se rencontrent pour la première fois sur la tombe d’une défunte. L’un est son mari, l’autre son amant. Ils vont peu à peu découvrir qu’ils ont partagé l’amour de la même personne depuis cinquante ans. Mais s’agit-il vraiment de la même…

Lionel Goldstein : auteur anglais né en 1935 à Londres, écrit depuis les années 60 : romans, scénarios, pièces.

