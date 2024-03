Le théâtre antqiue et les femmes Théâtre Antique Arles, samedi 9 mars 2024.

LE THEÂTRE ANTIQUE ET LES FEMMES

Samedi 9 mars 2024, à 14h30. Durée 45 min

Vous découvrirez lors de cette visite quelle était la place sociale et symbolique de la femme dans les gradins, ses divers rôles sur la scène et ses représentations dans la statuaire du monument. La conférence sera enrichie d’évocations musicales et chorégraphiques, rappelant qu’adulée ou taxée d’infâmie, la femme reste la plus parfaite évocation de la grâce et du talent des Muses.



Par Christine Berthon, guide-conférencière et Ariela Gory, association Taberna Anticae Arelatensis.



RDV: Théâtre antique 1 rue du Cloître 13200 Arles

Visite comprise dans le tarif d’entrée du monument. Gratuit de 18 ans et Arlésiens sur présentation d’un justificatif. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 15:15:00

