Le théâtre antique d'Orange Aix-en-Provence, 23 mai 2022

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-05-23 14:30:00 – 16:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

6 6 Le théâtre d’Orange est le théâtre le mieux conservé de l’Occident romain.



Le suivi archéologique en cours des travaux de mise en sécurité et de restauration du théâtre renouvelle la connaissance du monument et permet de mieux comprendre le chantier de construction, d’affiner la connaissance du décor et de mieux interpréter l’usage du bâtiment dans l’Antiquité.



C’est aussi l’histoire du monument depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui qui se précise : comment il a été entretenu, transformé, réoccupé, puis dégagé et restauré à partir du XIXe siècle

Conférence animée par Alain Badie, Architecte-archéologue, Ingénieur de recherche institut de recherche sur l’architecture antique

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

