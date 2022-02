Le théâtre amateur sur un plateau #9 – Le Cabaret de Terves Bressuire, 4 mars 2022, Bressuire.

Le théâtre amateur sur un plateau #9 – Le Cabaret de Terves Place Jules Ferry Le théâtre Bressuire

2022-03-04 – 2022-03-04 Place Jules Ferry Le théâtre

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

EUR La troupe de théâtre amateur Le Cabaret de Terves est accueillie sur la scène du Théâtre de Bressuire, où elle jouera son spectacle “Chovid 21”.

“Alors que la crise sanitaire engendrée par le Covid-19 semble maîtrisée, Robert et Raymonde se retrouvent confrontés à une situation inattendue. Les sympathiques comédiens du Cabaret de Terves seront à nouveau accompagnés par les danseurs, chanteurs et musiciens de l’Avant-Garde et du Sursaut Tervais.”

+33 5 49 80 61 55

Place Jules Ferry Le théâtre Bressuire

