Aix-en-Provence CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Le TGGG CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le TGGG CLOÎTRE DES OBLATS, 25 septembre 2021, Aix-en-Provence. Le TGGG

CLOÎTRE DES OBLATS, le samedi 25 septembre à 20:30

Concert a cappella au Cloître des Oblats. Billetterie sur place. Passe sanitaire obligatoire.

10€

♫GOSPEL♫ CLOÎTRE DES OBLATS 54 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Cuques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu CLOÎTRE DES OBLATS Adresse 54 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville CLOÎTRE DES OBLATS Aix-en-Provence