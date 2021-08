Le texte en relief Librairie des Editeurs associés, 21 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 21 septembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Lecture performée du roman de Charlotte Perkins Gilman, Le papier peint jaune, publié aux éditions Tendance négative.

À l’occasion de la réédition de la nouvelle de Charlotte Perkins Gilman, Le papier peint jaune, retraduite et présentée dans une maquette originale par les éditions Tendance négative, les comédiennes Albane Molinier et Émilie Cuadrado s’emparent du récit et en proposent une lecture performée, en mettant en corps et en décor le sentiment d’étouffement et d’abandon présent dans le texte.

La lecture sera suivie d’une rencontre avec l’un des éditeurs, Florian Targa, autour des enjeux de la traduction de ce texte et des choix graphiques pour cette édition.

LE LIVRE

Situé au début du siècle, le récit nous donne à découvrir le journal d’une femme sujette à de fortes angoisses depuis la naissance de son enfant, et dont le mari médecin l’enjoint à rester au calme dans leur maison de campagne. La jeune femme passe une grande partie de son temps enfermée dans sa chambre, dont les motifs du papier peint accompagnent la dérive de ses pensées et prennent une allure chaque jour plus menaçante. Ce récit psychologique empreint d’un engagement féministe d’avant-garde est une charge contre le patriarcat et l’obscurantisme médical de la fin du XIXe siècle, qui résonne toujours aujourd’hui.

Le papier peint jaune, de Charlotte Perkins Gilman, Éditions Tendance négative, 2020

https://www.tendancenegative.org/2020/08/21/le-papier-peint-jaune/

Librairie des Editeurs associés 11 rue de Médicis Paris 75006

© Tendance négative