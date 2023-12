« Le texte au corps », lectures musicales par Geneviève Baraona à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre des Nuits de la lecture, Geneviève Baraona, lectrice pour l’association « Au son des livres » vous proposera des lectures musicales sur le thème du corps. Des extraits variés de romans, poésies et chansons seront à l’honneur.

Entrée libre

Créée à l’initiative d’Ona Baraona et de Claude Motchidlover pour diffuser leur pratique de lecture à voix haute, Au son des livres est une association qui se donne pour mission de faire entendre des textes littéraires par des lectures-spectacles, de faire découvrir et de rendre accessibles toutes les littératures, à la rencontre de tous publics. Pour Les Nuits de la lecture, Geneviève Baraona mettra en avant des textes sur le corps, « corps aimant, corps perdu »…L’occasion de découvrir ou redécouvrir des textes classiques et contemporains.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

