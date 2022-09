Le Tétrodon – Rencontre avec Stefan Eichhorn Martigues, 14 octobre 2022, Martigues.

Le Tétrodon – Rencontre avec Stefan Eichhorn

En résidence plus tôt cette année au Tétrodon, l’artiste plasticien Stefan Eichhorn a pensé les possibles aménagements de cet habitat mobile et modulable.

Il propose de répondre aux problématiques de préservation qu’il présente à travers la conception d’une forme couvrante extérieure, une « ombriêre » le protégeant de la pluie et des éléments ainsi que du soleil.



Stefan Eichhorn est un artiste qui interroge les notions de sciences-fiction et d’utopies futuristes, en suivant les traces de concepts historiques ou futurs dont la nature se confond parfois entre fiction et réalité.



Un peu d’histoire.

Le Tétrodon est un habitat mobile et modulaire, identifié comme étant un Tétrodon par l’architecte historien Thierry Durousseau.

Il est issue d’une commande de la Sonacotra en 1972 de 32 modêles de 6 mêtres afin de loger les travailleurs construisant l’usine sidérurgique de SOLMER (Arcelor Mittal) à Fos-sur-Mer.

Ce modêle-ci de 10 mêtre est le seul issue de cette commande.

Il est aujourd’hui labellisé « architecture contemporaine remarquable ». Restauré et installé sur les rives de l’étang de Berre, il est désormais propriété de la ville de Martigues.

Dans le cadre de journées nationales de l’architecture.

Rencontre avec l’artiste plasticien Stefan Eichhorn autour de son travail réalisé dans le cadre de sa résidence au Tétrodon.

A la salle Jean Renoir, Paradis Saint Roch. Gratuit, sans inscription.

contact.aha@ville-martigues.fr +33 4 42 49 03 30

Saint-Roch Allée Jean Renoir Martigues

