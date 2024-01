Battle de danse : Back to the roots #8 Le Tetris Le Havre, samedi 27 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 13:30:00

fin : 2024-01-27

Le battle de danse Back To The Roots©® revient pour sa 8ème édition. Un évènement caritatif animé par Toretto et accompagné par deux DJ’s parisiens Walkman et Daneshiro. C’est l’occasion de mettre sa passion de la danse au service d’une belle cause, la moitié des fonds seront reversés à une association du champ social.

Speaker : Toretto

Catégories :

– Funkstyle 2vs2 (Popping, Locking, Waacking)

– Hip Hop 2vs2

– Footwork 1vs1 (House, Top Rock, Jazz Rock)

– Unity (Toute Autre Danse : Afro, Dancehall, Contemporain, Classique,…)

Réservation conseillée

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



