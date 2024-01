Concert : Épilogue Le Tetris Le Havre, samedi 20 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 22:00:00

fin : 2024-01-20

Dans le cadre du festival littéraire « Le Goût des Autres »

Or:la – House :

Dj et productrice, Or:la est la révélation de la scène house et techno britannique de ces deux dernières années. Alliant la UK bass avec la techno des 90’s ou encore le breakbeat, son style balaye un large spectre musical. Un show intense et immersif, digne des plus gros dancefloors !

Belaria – Techno :

Résidente au Badaboum (Paris) et de la radio Rinse France, Belaria s’est vite affirmée au sein de la scène électro française. Ses sets éclectiques sont des mélanges de new wave et synth pop, italo-disco et EBM. Artiste engagée, elle rejoint en 2020 le Vénus Club pour revendiquer la place des femmes dans le milieu musical.

Mon Cher Guy – Indie dance :

Mon Cher Guy, est une Dj et productrice qui s’efforce de démocratiser le genre indie dance autour d’une atmosphère ensoleillée et dynamique. Ses sons rétro oscillent entre la structure mélodique du rock indé, l’énergie de la dance music et le post-dicso.

Réservation conseillée

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie