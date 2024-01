Concert : Release Party – Viktor & The Haters Le Tetris Le Havre, mercredi 17 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 20:00:00

fin : 2024-01-17

Viktor & The Haters – Punk / Rap

C’est une nuit en 2017, entre deux discussions autour de Bukowski et Despentes, Run The Jewels et Alan Vega, que Viktor rencontre les Haters : nébuleuse dont les figures de proue sont Otchakowski et Kesta, réinventant la formule power-trio à la sauce électronique. Dj’ing, beatbox, looper, tous les ingrédients hip-hop passés à la moulinette pour un électrochoc punk-rap. Comme dit le dicton : “Haters Gonna Hate” et ensemble ils prennent un malin plaisir à pousser les samples de guitares distordues dans les gigs hip-hop, créant un joyeux bordel.

Marla Wallace – R’n’b

De la douceur et de l’énergie : Marla Wallace, c’est une voix de miel, des paroles badass et cathartiques, et un son à mi chemin entre rap, néo R’n’B et sonorités UK Bass. Avec des influences allant de Zebra Katz à Lauryn Hill, la chanteuse originaire du Havre parle, sur des beats exaltés, de sa vie, de ses souffrances, d’amour et de sororité.

Poeshit et le Corbak – Hip-hop

Entre élégance et noirceur, poésie et ambiance lugubre, Poeshit invite, bouscule, et dérange en dépassant les cadres de la bienséance. Accompagné sur scène d’un corbeau surnomé Cørback, les ambiances sonores s’entremêlent aux rythmiques boombap old school et de guitares disto agressives qui viennent trancher l’ensemble.

Gratuit, sur réservation

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie