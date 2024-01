Exposition : Inaniel – Rendre les guitares Le Tetris Le Havre, mercredi 17 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-17 10:00:00

fin : 2024-02-24 18:00:00

En 2019, après une dizaine d’année dans le circuit pop indé français comme musicien (Inaniel Swims, Granville, All Cannibals…), plusieurs albums et des kilomètres de tournées en Europe, USA et Canada, Inaniel décide d’arrêter la musique, de vendre sa collection d’instrument et de s’acheter un voilier. Pour partir loin, avec son amoureuse. Sauf qu’ils ne savent ni naviguer, ni qu’un enfant va les rejoindre.

Ce voyage des Canaries à la Norvège jusqu’au Groenland, l’illustrateur le raconte en dessin dans des carnets et en éditant des cartes.

Pour le Tetris, il présentera une édition, premier chapitre d’une série, racontant les prémices du voyage. Pour accompagner cette sortie, une exposition de sérigraphies présentera des affiches de concerts, des cartes et des illustrations retraçant ces trois années de voyages.

Vernissage : mercredi 17 janvier à 19h

Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 18h

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d'Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



