Concert : November Ultra (Pop / Folk) Le Tetris Le Havre, 14 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Au travers de sa musique, November Ultra nous invite à nous plonger chaleureusement dans la lecture de son journal intime. Elle nous met face aux multiples facettes de la vie, des plus lumineuses au plus sombres, au son d’une pop patinée d’influences R&B, folk et comédies musicales. Son premier album « Bedroom walls » regroupe des chansons pop singulières et merveilleusement colorées..

2023-12-14 20:00:00 fin : 2023-12-14 . .

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Through her music, November Ultra invites us to plunge warmly into the reading of her diary. She brings us face to face with the many facets of life, from the brightest to the darkest, to the sound of a pop patinated with R&B, folk and musical theatre influences. Her debut album « Bedroom walls » is a collection of wonderfully colorful, singular pop songs.

A través de su música, November Ultra nos invita a sumergirnos en la lectura de su diario. Nos pone cara a cara con las múltiples facetas de la vida, desde las más brillantes a las más oscuras, al son de un pop patinado con influencias del R&B, el folk y los musicales. Su álbum de debut, Bedroom Walls, es una colección de canciones pop maravillosamente coloristas y singulares.

November Ultra lädt uns mit ihrer Musik dazu ein, in ihr Tagebuch einzutauchen. Sie konfrontiert uns mit den vielen Facetten des Lebens, von den hellsten bis zu den dunkelsten, mit einem Pop, der von R&B, Folk und Musical-Einflüssen geprägt ist. Ihr erstes Album « Bedroom walls » enthält einzigartige und wunderbar farbenfrohe Popsongs.

