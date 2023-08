Humour : Monsieur Poulpe Le Tetris Le Havre, 2 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Il y a plus de 6000 ans, en 1963, les druides annonçaient “ Monsieur Poulpe pour la première fois sur scène avec son premier spectacle à la fois sincère, drôle … et surprenant »

Depuis, les druides sont morts, sauf Fabrice qui est clairement insignifiant, on ne va pas se mentir. Mais ils avaient raison sur une chose :

C’est mon premier spectacle et promis, il va te surprendre. Je n’ai jamais été aussi sincère … Oui, oui, je vais te raconter « Tout » ce qu’il se passe dans mon « Nombril ».

J’ai pensé que ce serait plutôt sympatoche que tu viennes me voir, du coup j’ai mis des chaises dans ma salle de spectacle, je trouverais ça chouette que tu me rejoignes pour ce nouveau délire…

Hâte que tu viennes déguster ta petite confiserie – je parle bien sûr de moi- je suis l’équivalent d’un Mon Chéri, sucré à l’extérieur, et blindé d’alcool à l’intérieur.

Et pense à mettre tes après-ski car ce spectacle contient une avalanche de surprises !.

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Over 6000 years ago, in 1963, the Druids announced? Mister Octopus on stage for the first time, with his first show that was sincere, funny? and surprising »

Since then, the druids have died, except for Fabrice, who is clearly insignificant, let’s not kid ourselves. But they were right about one thing:

This is my first show, and I promise, it will surprise you. Have I ever been so sincere? Yes, yes, I’m going to tell you « Everything » that goes on inside my « Navel ».

I thought it’d be pretty cool if you came to see me, so I’ve put some chairs in my showroom, and I thought it’d be cool if you joined me for this new rant?

I can?t wait for you to come and enjoy your little confection – I?m talking about me, of course – I?m the equivalent of a Mon Chéri, sweet on the outside, and loaded with booze on the inside.

And don’t forget to pack your après-ski, because this show is packed with surprises!

Hace más de 6.000 años, en 1963, los druidas anunciaron? Monsieur Poulpe subiría por primera vez a un escenario con un espectáculo sincero, divertido? y sorprendente »

Desde entonces, los druidas han muerto, salvo Fabrice que es claramente insignificante, no vamos a mentir. Pero tenían razón en una cosa:

Este es mi primer espectáculo y les prometo que les sorprenderá. ¿Nunca he sido tan sincero? Sí, sí, voy a contarles todo lo que pasa dentro de mi ombligo.

He pensado que estaría bien que vinieras a verme, así que he puesto unas sillas en mi teatro. Creo que sería estupendo que me acompañaras en este nuevo delirio..

Me muero de ganas de que vengas a disfrutar de tu pequeña golosina -hablo de mí, claro-, soy el equivalente a un Mon Chéri, dulce por fuera y cargado de alcohol por dentro.

Y no olvide llevar su après-ski, ¡porque este espectáculo está lleno de sorpresas!

Vor mehr als 6000 Jahren, im Jahr 1963, kündigten die Druiden ? Monsieur Poulpe zum ersten Mal auf der Bühne mit seiner ersten Show, die zugleich aufrichtig, lustig? und überraschend ist »

Seitdem sind die Druiden gestorben, außer Fabrice, der eindeutig unbedeutend ist, da wollen wir uns nichts vormachen. Aber in einer Sache hatten sie Recht:

Dies ist meine erste Show und ich verspreche dir, dass sie dich überraschen wird. Ich war noch nie so aufrichtig? Ja, ja, ich werde dir « Alles » erzählen, was in meinem « Bauchnabel » vor sich geht.

Ich dachte, es wäre nett, wenn du mich besuchen kommst, also habe ich Stühle in meinem Showroom aufgestellt, ich fände es toll, wenn du mich bei diesem neuen Delirium begleiten würdest?

Ich bin das Äquivalent zu Mon Chéri, außen süß und innen mit Alkohol vollgepumpt.

Und vergiss nicht, deine Après-Ski-Sachen anzuziehen, denn diese Show enthält eine Lawine von Überraschungen!

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche