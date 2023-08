Concert : Silly Boy Blue + Moorea (Pop Rock) Le Tetris Le Havre, 23 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Concert organisé dans le cadre du festival Les Femmes S’en Mêlent (LFSM).

Depuis 1997, bien avant les débats sur la parité, LFSM apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Ayant emprunté son nom de scène au morceau de David Bowie, Silly Boy Blue partage avec lui cette prise de liberté avec les conventions. Cette année, la jeune nantaise sort son deuxième album « Eternal Lover », suite naturelle de ses précédentes chansons : après les tourments, la nostalgie et l’introspection, place à l’empowerment et au retournement de situation. Les histoires d’amour ne sont plus subies mais vécues pleinement, dans le contrôle et en conscience, avec ce qu’on néglige trop souvent dans son amour de l’autre : l’amour de soi. De la ballade futuriste aux audaces pensées pour la scène, de la fausse bluette pop rock aux coups de sang plus synthétiques, « Eternal Lover » explore de nouveaux registres musicaux et une tonalité cinématographique plus radicale..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Concert organized as part of the Les Femmes S’en Mêlent (LFSM) festival.

Since 1997, long before the debates on parity, LFSM has been responding to the under-representation of women in most festivals, by proposing audacious programming and becoming the first international festival to champion the musical creation of women artists.

Borrowing her stage name from David Bowie’s song, Silly Boy Blue shares his freedom from convention. This year, the young woman from Nantes releases her second album, « Eternal Lover », a natural follow-up to her previous songs: after torment, nostalgia and introspection, it’s time for empowerment and a turnaround. Love stories are no longer undergone, but lived to the full, in control and with awareness, with what we too often neglect in our love for others: self-love. From futuristic ballads to daring stage shows, from faux pop-rock bluette to more synthetic bloodletting, « Eternal Lover » explores new musical registers and a more radical cinematic tone.

Concierto organizado en el marco del festival Les Femmes S’en Mêlent (LFSM).

Desde 1997, mucho antes de los debates sobre la paridad, el LFSM responde a la infrarrepresentación de las mujeres en la mayoría de los festivales proponiendo una programación audaz y convirtiéndose en el primer festival internacional que defiende la creación musical de mujeres artistas.

Tomando prestado su nombre artístico de la canción de David Bowie, Silly Boy Blue comparte su libertad frente a las convenciones. Este año, la joven cantante de Nantes publica su segundo álbum, « Eternal Lover », continuación natural de sus canciones anteriores: tras el tormento, la nostalgia y la introspección, es el momento del empoderamiento y de un vuelco de la fortuna. Las historias de amor ya no se sufren, sino que se viven plenamente, con control y conciencia, con lo que demasiado a menudo descuidamos en nuestro amor por los demás: el amor propio. De baladas futuristas a atrevidos directos, de falsos bluette pop-rock a sangrías más sintéticas, « Eternal Lover » explora nuevos registros musicales y un tono cinematográfico más radical.

Konzert, das im Rahmen des Festivals Les Femmes S’en Mêlent (LFSM) organisiert wird.

Seit 1997, lange vor der Genderdebatte, ist das LFSM eine Antwort auf die Unterrepräsentation von Frauen in den meisten Festivals, indem es ein mutiges Programm anbietet und so zum ersten internationalen Festival wird, das das musikalische Schaffen von Künstlerinnen verteidigt.

Silly Boy Blue hat sich ihren Künstlernamen von David Bowies Song geliehen und teilt mit ihm die Freiheit von Konventionen. Dieses Jahr veröffentlicht die junge Frau aus Nantes ihr zweites Album « Eternal Lover », eine natürliche Fortsetzung ihrer vorherigen Lieder: Nach den Qualen, der Nostalgie und der Introspektion folgt nun das Empowerment und die Umkehrung der Situation. Liebesgeschichten werden nicht mehr erlitten, sondern voll und ganz gelebt, kontrolliert und bewusst, mit dem, was man in seiner Liebe zum anderen allzu oft vernachlässigt: die Liebe zu sich selbst. Von der futuristischen Ballade bis zu den für die Bühne gedachten Kühnheiten, von der falschen Pop-Rock-Bluse bis zum synthetischeren Blutrausch erkundet « Eternal Lover » neue musikalische Register und einen radikaleren filmischen Tonfall.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche