Concert : Nick Waterhouse (Rock) Le Tetris Le Havre, 15 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Après avoir passé ses 20 premières années en Californie, Nick Waterhouse s’installe du côté de San Francisco. Là, il travaille chez un disquaire spécialisé dans les 50’s/60’s. Il met alors à composer et sort des disques faisant le bonheur des amateur·ices de sons « à l’ancienne ». Située quelque part entre la soul, le rythm & blues, le garage et le rock psyché, sa musique révèle un sens de la précision et un vrai souci d’authenticité. Il est alors signé par Hanni El Khatib, sur son label Innovative Leisure. Par la suite, il se fait connaître du grand public avec son titre « Katchi », remixé par Ofenbach. Aujourd’hui, deux ans après la sortie de « Promenade Blues », Nick Waterhouse est de retour en avril 2023 avec son sixième album «The Fooler »..

2023-11-15 20:00:00 fin : 2023-11-15 . .

Le Tetris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



After spending his first 20 years in California, Nick Waterhouse moved to San Francisco. There, he worked in a record shop specializing in the 50s/60s. He began composing and releasing records that delighted fans of old-time sounds. Somewhere between soul, rhythm & blues, garage and psychedelic rock, his music reveals a sense of precision and a genuine concern for authenticity. He was signed by Hanni El Khatib, on his Innovative Leisure label. He went on to make a name for himself with his track « Katchi », remixed by Ofenbach. Today, two years after the release of « Promenade Blues », Nick Waterhouse is back in April 2023 with his sixth album, « The Fooler ».

Tras pasar sus primeros 20 años en California, Nick Waterhouse se trasladó a San Francisco. Allí trabajó en una tienda de discos especializada en los años 50/60. Comenzó a componer y publicar discos que hacían las delicias de los aficionados a los sonidos de la vieja escuela. A medio camino entre el soul, el rhythm & blues, el garage y el rock psicodélico, su música revela un sentido de la precisión y una preocupación genuina por la autenticidad. Hanni El Khatib le contrató para su sello Innovative Leisure. Se dio a conocer con su tema « Katchi », remezclado por Ofenbach. Ahora, dos años después del lanzamiento de « Promenade Blues », Nick Waterhouse regresa en abril de 2023 con su sexto álbum, « The Fooler ».

Nachdem Nick Waterhouse seine ersten 20 Jahre in Kalifornien verbracht hatte, ließ er sich in San Francisco nieder. Dort arbeitete er in einem Plattenladen, der sich auf die 50er und 60er Jahre spezialisiert hatte. Er begann zu komponieren und veröffentlichte Platten, die Liebhaber des « alten » Sounds begeisterten. Seine Musik, die irgendwo zwischen Soul, Rhythm & Blues, Garage und Psychedelic Rock angesiedelt ist, zeugt von einem Sinn für Präzision und einem echten Streben nach Authentizität. Er wurde von Hanni El Khatib bei seinem Label Innovative Leisure unter Vertrag genommen. In der Folge wurde er mit seinem Titel « Katchi », der von Ofenbach geremixt wurde, einem breiten Publikum bekannt. Heute, zwei Jahre nach der Veröffentlichung von « Promenade Blues », meldet sich Nick Waterhouse im April 2023 mit seinem sechsten Album « The Fooler » zurück.

