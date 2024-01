GALLOWSTREET LE TETRIS Le Havre, vendredi 31 mai 2024.

Originaire de la Galgenstraat à Amsterdam (d’où la traduction anglaise de son nom), Gallowstreet est une fanfare qui en surprend plus d’un·e ! Le groupe s’inspire des vibrantes fêtes nocturnes de sa ville natale pour ajouter une ambiance club au son de ses cuivres. Se dégage de leurs lives une ambiance singulière, un mixe de hip-hop, house et afro-beat à l’attitude bien punk.Dernier album de Gallowstreet, « Our Dear Metropolis » offre un regard neuf dans l’univers brass bands tout en rendant hommage au changement constant d’Amsterdam.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TETRIS 55 rue du 329ème R.I 76600 Le Havre 76