CHINESE MAN LE TETRIS Le Havre, samedi 13 avril 2024.

Collectif du sud de la France, le trio Chinese Man composé de High Ku, Matteo et Sly se produit de façon indépendante depuis au sein de son label Chinese Man Records. Le groupe puise ses influences avant tout dans le hip-hop, mais aussi le trip-hop, le dub, l’électro ou encore le reggae. Sur scène, Chinese Man invite les spectacteur·ices au lâcher prise. Ils reviennent cette année avec un 3ème album, toujours plus immersif et captivant !

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

LE TETRIS 55 rue du 329ème R.I 76600 Le Havre 76