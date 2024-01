ARTHUR H LE TETRIS Le Havre, vendredi 22 mars 2024.

Arthur H est un acrobate. Il sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop. Ça demande beaucoup d’élégance, beaucoup d’application, beaucoup d’intuition. Son dernier album La vie parle merveilleusement des gens qu’il aime. Dedans, Arthur H laisse tomber le masque pour se mettre totalement à nu, pleure et chante à la fois, sans cesser de nous faire danser. Un disque audacieux, tant mélancolique que joyeux, avec des chansons imaginées aux quatre coins du monde.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

LE TETRIS 55 rue du 329ème R.I 76600 Le Havre 76