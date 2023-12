BERTRAND BELIN LE TETRIS Le Havre, 18 janvier 2024, Le Havre.

Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire.C’est ce que raconte le septième album de Bertrand Belin. Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes, Tambour Vision est à découvrir en live au Tetris !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TETRIS 55 rue du 329ème R.I 76600 Le Havre 76