Visite guidée du Tetris Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Le Tetris Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h, durée 1h.

Le Tetris ouvre ses portes pour vous montrer l’envers du décor et la vie d’une salle de spectacle à travers des visites commentées. Une heure pour découvrir l’histoire de la salle, ses espaces et son architecture atypique.

Une déambulation qui sera rythmée l’exploration des oeuvres exposées par une série d’artistes normand•es.

Venez explorer tout ce que l’on ne voit pas et rencontrer ceux qui font vivre cette salle de musiques actuelles !

Le Tetris 33 rue du 329ème RI, 76220 Le Havre Le Havre 76220 Seine-Maritime Normandie 02 35 19 00 38 http://www.letetris.fr [{« type »: « link », « value »: « https://letetris.fr/agenda »}] https://letetris.fr/agenda Le Tetris est un complexe de salles de concert réalisé par l’architecte Martin Laurent. Porté par l’association Papa’s Production, Il rassemble des espaces dédiés à la diffusion, aux résidences d’artistes et aux projets pluridisciplinaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

