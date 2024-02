Le tertre du Mont-Dol a abrité des autels tauroboliques remontant à l’antiquité, découverts en 1778 par l’abbé Rever, professeur de Chateaubriand Avenue des portes Cartier Saint-Malo, vendredi 16 février 2024.

Le tertre du Mont-Dol a abrité des autels tauroboliques remontant à l’antiquité, découverts en 1778 par l’abbé Rever, professeur de Chateaubriand Avenue des portes Cartier Saint-Malo Vendredi 16 février, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-16 10:00

Fin : 2024-02-16 11:30

Le tertre du Mont-Dol a abrité des autels tauroboliques remontant à l’antiquité, découverts en 1778 par l’abbé Marie-François Rever, professeur de François-René de Chateaubriand. Vendredi 16 février, 10h00 1

https://fb.me/e/1gRxZStQ3

Il consignera ses recherches par un manuscrit dans lequel il soulignera la découverte de deux autels tauroboliques élevés au culte de Cybèle, la « Mère des dieux ». Tout porte à croire que la baie du Mont-Saint-Michel fut, peut-être, un haut lieu de cultes païens d’origine perse dont on trouve également aujourd’hui trace outre-manche au cœur de Londres. Chateaubriand, dans son livre « Itinéraire de Paris à Jérusalem », semble chercher l’origine de cet héritage venu d’Orient, annonciateur d’un Nouveau Monde qu’il pensait découvrir, quelques années plus tôt, chez les Indiens d’Amérique du Pays des Natchez.

Avenue des portes Cartier Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine