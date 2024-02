Le territoire du fleuve Orne aujourd’hui et demain Maël Trémaudan Le Pavillon Caen, samedi 9 mars 2024.

Le territoire du fleuve Orne aujourd’hui et demain Maël Trémaudan Le Pavillon Caen Calvados

Savez-vous vraiment où vous habitez ? Un an après sa résidence en tant que professionnel associé chez Territoires pionniers, le paysagiste Maël Trémaudan présente le fruit de son enquête de terrain et des rencontres qu’il a faites au fil des mois.

À travers 8 carto-questions , il vous partage comme aux habitant·es de la vallée de l’Orne, les réalités géographiques de ce territoire tout en s’interrogeant sur le devenir de ces fragiles milieux de vie.

Avec Maël Trémaudan, ingénieur, paysagiste, urbaniste et fondateur de MUE Paysage & Urbanisme ainsi que les représentant·es de Territoires pionniers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 16:00:00

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

