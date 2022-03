Le Terrarium – Journée Européenne des Métiers d’Art Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Le Terrarium – Journée Européenne des Métiers d’Art Romans-sur-Isère, 2 avril 2022, Romans-sur-Isère. Le Terrarium – Journée Européenne des Métiers d’Art Le Terrarium 22 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

2022-04-02 – 2022-04-03 Le Terrarium 22 Côte Jacquemart

Romans-sur-Isère Drôme Emilie Isvy – Céramiste

Visite des différents postes de travail et poterie. Présentation des étapes de fabrication d’un objet d’art de la table en céramique.



Marion Faure – Maroquinière

Présentation des étapes de fabrication d’objets en cuir… +33 6 50 05 34 10 https://www.le-terrarium.com/ Le Terrarium 22 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Le Terrarium 22 Côte Jacquemart Ville Romans-sur-Isère lieuville Le Terrarium 22 Côte Jacquemart Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Le Terrarium – Journée Européenne des Métiers d’Art Romans-sur-Isère 2022-04-02 was last modified: by Le Terrarium – Journée Européenne des Métiers d’Art Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 2 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme