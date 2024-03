Le Tennis Club de Reims – Visite commentée Tennis club Reims, samedi 8 juin 2024.

Le Tennis Club de Reims – Visite commentée Entrez à l’intérieur de ce grand lieu sportif rémois et découvrez sa piscine Art Déco. 8 et 15 juin Tennis club Tarif : 5 euros GRATUITÉ : demandeurs d’emplois, titulaires du RSA, personnes en situation de handicap, jeunes de la Mission lo cale de Reims, étudiants et -18 ans.

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T11:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Conçu par l’architecte paysagiste Édouard Redont, le Tennis Club est fondé en 1921, à l’initiative de Melchior de Polignac, pour qui Redont avait déjà créé le parc Pommery en 1907. Au lendemain de la première guerre mondiale, il voit le jour grâce à l’amitié francoaméricaine et au soutien du Comité Américain pour les Régions Dévastées (CARD). Entrez à l’intérieur de ce grand lieu sportif rémois et découvrez sa piscineArt déco à pergola dite à l’antique (classée au titre des Monuments Historiques), le club-house d’Édouard Redont ou ses courts en terre battue.

Tennis club 15 rue Lagrive, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.tcreims.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.infoculture-reims.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Espace urbain paysager, le Tennis club est fondé en 1920, dans le cadre de l’amitié franco-américaine. Il se compose d’une piscine à pergola dite à l’antique (œuvre de Jean Rapin), d’un club-house (d’Edouard Redon), et de courts couverts (de Jacques Herbé et des frères Galloy).

