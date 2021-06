Le Temps selon Marguerite Savignies, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Savignies.

Le Temps selon Marguerite 2021-07-06 18:00:00 – 2021-07-06 22:00:00

Savignies Oise Savignies

Nouvelle année, nouveau projet ! En 2021 le Théâtre en l’Air part sur les routes du Grand Beauvaisis en juillet/août pour 28 « temps fort culturel » !

Au programme des « temps fort culturel » :

– Un solo de clown suivi d’un débat sur la transition écologique,

– Des animations sur ce thème via une « Remorque-planète » et des panneaux d’informations, des jeux.

– Présence d’associations locales pour promouvoir leurs activités et apporter leur expertise,

– Le Trio musical pour terminer ce moment convivial en musique.

mairie-savignies@wanadoo.fr https://lapagelocale.fr/60650-savignies

Théâtre en l’air