Le temps retrouvé : les petites madeleines des Archives Montmorot Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Montmorot

Le temps retrouvé : les petites madeleines des Archives Montmorot, 6 mai 2022, Montmorot. Le temps retrouvé : les petites madeleines des Archives Impasse des Archives Archives Départementales du Jura Montmorot

2022-05-06 – 2022-05-06 Impasse des Archives Archives Départementales du Jura

Montmorot Jura Montmorot EUR Moment de convivialité et d’échange avec les participants (durée 45 mn-1 h). Ce semestre trois fonds d’archives privés récemment classés seront évoqués et une séance sera consacrée aux actualités des Archives.

Vendredi 6 Mai à partir de 10h : « Le fonds Louis Cyprien Rousseau, architecte (1827-1906) »

Gratuit archives-jura@jura.fr +33 3 84 47 41 28 http://archives39.fr/ Moment de convivialité et d’échange avec les participants (durée 45 mn-1 h). Ce semestre trois fonds d’archives privés récemment classés seront évoqués et une séance sera consacrée aux actualités des Archives.

Vendredi 6 Mai à partir de 10h : « Le fonds Louis Cyprien Rousseau, architecte (1827-1906) »

Gratuit Impasse des Archives Archives Départementales du Jura Montmorot

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Montmorot Autres Lieu Montmorot Adresse Impasse des Archives Archives Départementales du Jura Ville Montmorot lieuville Impasse des Archives Archives Départementales du Jura Montmorot Departement Jura

Montmorot Montmorot Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorot/

Le temps retrouvé : les petites madeleines des Archives Montmorot 2022-05-06 was last modified: by Le temps retrouvé : les petites madeleines des Archives Montmorot Montmorot 6 mai 2022 Jura Montmorot

Montmorot Jura