LE TEMPS QUE LE CŒUR CESSE (SAISON THEATRE DE LA CITE) Toulouse, 2 novembre 2021, Toulouse. LE TEMPS QUE LE CŒUR CESSE (SAISON THEATRE DE LA CITE) THÉÂTRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse

Toulouse Haute-Garonne 9 EUR 9 13 Le plateau est nu, hormis deux lourds bancs d’église qui pourront être traînés ou portés. Dans un coin traîne une croix, évocation d’un cimetière. Un pan de mur se détache ; poussière et vagues débris en tombent de temps à autre.

C’est un espace pas décoré, avec du vide entre les choses, qui ne représente rien mais pourra je l’espère donner des sensations de chambre, d’asile de nuit, de place publique, de taverne, de tribunal, d’église, de mont Golgotha. De Fédor Dostoïevski

Spectacle HORS LES MURS : Au Théâtre du Grand Rond, Toulouse

L’art de l’espace, ici, devient art de l’ancrage et du déplacement.

