STRUCTURES 1ERE PARTIE LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, 29 mars 2024, Joue Les Tours.

Structures, c’est du rock taillé pour les grandes scènes qui sait se faire intime, qui assume sa noirceur comme sa lumière, ses hurlements comme son élégance. Entre New Wave, Rock Alternatif et Industriel, Pierre et Marvin forment un duo qui nous attire à eux comme un aimant et nous secoue de ses convulsions.“A Place For My Hate”, un premier album bâti pour le live, est une déclaration à ce qui nous sauve d’une société hideuse et injuste : l’amour. En confessant ses émotions même les plus orageuses sur leur musique mutante, nerveuse, sincère et cathartique, Structures a trouvé le remède et le bon endroit pour l’abandon – ne serait-ce qu’un peu. Oui : la colère, la vanité, la passion et les inégalités donnent envie de se taper la tête contre les murs. Alors autant le faire sur ceux des salles de concerts.

Tarif : 12.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 19:30

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37