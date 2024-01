SOUFFRANCE JEUNE MORT LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, 16 mars 2024, Joue Les Tours.

SOUFFRANCE : Eau de source est un album hautement cinématographique et pourtant il n’a rien d’un film. Souffrance relate son environnement avec cynisme, sans romance. Il ne te dit pas quoi penser mais t’invite à passer 45 minutes dans ses pompes. C’est froid, c’est cru, c’est réel.Il n’y a pas à dire, « trop de respect pour Souffrance » comme déclare le grand Oxmo Puccino sur leur morceau Rats des villes. À l’ère des toplines, il parvient à réunir trois générations de kickeurs avec Oxmo, Vald et ZKR, pour trois morceaux sans refrain, rappés de bout en bout. Il n’y a pas de tentative de tube, car il n’essaye pas mais vise juste. Eau de source a été fait par des amoureux de rap, pour les amoureux de rap.-JEUNE MORT : Jeune Mort, la dernière signature de 75e Session, a frappé très fort pour son premier EP, Mortuus, posant les premières pierres d’un univers sombre, où les lueurs d’espoir sont dissimulées dans un océan de fatalisme.Le rappeur ne se fait pas attendre : il est revenu le 2 décembre 2023 avec un nouvel EP de 6 titres, Avant l’Aube. Ce nouveau projet, dans la lignée du précédent, dépeint avec froideur et pessimisme la vision du monde d’un artiste qui tente de comprendre ses démons et de vivre malgré ses vices qui le consument. Produit par une armada de compositeurs affiliés à 75e Session (Sheldon, Epektase, Stratega, Aguirre, Goomar et Lexsaburo), l’EP mêle différentes sonorités, tantôt froides et sinistres, tantôt solaires et chaleureuses. À la croisée des différentes esthétiques qui font le rap d’aujourd’hui, tantôt Drill, Trap, Boom-Bap ou chanté, Jeune Mort montre une fois de plus son aisance sur tous les styles.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37