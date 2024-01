ISAAC DELUSION LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, 2 mars 2024, Joue Les Tours.

Après 3 ans de silence, Isaac Delusion revient avec un quatrième album. Pour la toute première fois de son histoire, le projet s’est ouvert à des musiciens et producteurs extérieurs au groupe pour finaliser ce 4ème opus. La participation sur 6 titres de l’album de LUCASV, architecte du dernier album de Disiz, au projet en témoigne.La pop, musique intemporelle par excellence, a toujours eu de nombreux fans et le public du groupe lui reste fidèle depuis ses débuts. La pop anglo-saxonne, elle, a ses codes, indémodables. Des codes qu’Isaac Delusion maîtrise à la perfection et complète d’une touche personnelle très forte, mise en lumière par l’empreinte vocale immédiatement reconnaissable de Loïc, chanteur/compositeur du groupe. Ce dernier reconnaît par ailleurs être inspiré par des artistes comme Phoenix, James Blake, Sufjan Stevens ou encore par la folk angélique de Angelo De Augustine, mais c’est plus une question de sensibilité partagée que de références.

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 19:30

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37