DITZ – DITZ GWENDOLINE NONNE LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, 9 février 2024, Joue Les Tours.

#Noise #Post-PunkDITZ, quintette explosif de Brighton, avec un son enraciné dans la scène post-punk / noise-rock, il est considéré par Joe Talbot des IDLES comme étant le meilleur groupe de Brighton, si non du monde ! Un ADN grunge, névrotique et bruyant, Ditz doit sa réputation à ses concerts sauvages et énergiques donnés aux côtés d’autres excellents groupes tels que Lice, Drahla ou Pulled Apart By Horses.

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 19:30

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37