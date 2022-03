Le temps fil Pôle Ressources Jeunesse Deschepper, 12 mars 2022, Roubaix.

Nous sommes une association de proximité Les Amis du Tex’style. Nous avons pour but de promouvoir le patrimoine local du textile. Notre ambition est de créer un événement autour de l’une de nos passions : le textile. Les amis du Tex’style vous présente un événement inédit au sein de la ville de Roubaix. L’événement “Le temps fil”, un salon autour du textile ayant une approche historique, sociale et écoresponsable. Il se déroulera à l’espace ressources jeunesse deschepper à Roubaix, le 12 mars 2022 de 10 h à 19 h. Il est composé de plusieurs parties : une exposition historique retraçant l’histoire du textile dans la région, des ateliers et démonstrations ainsi qu’une partie point de vente. Après, plusieurs mois de travail, nous sommes heureuses de pouvoir vous dévoiler certains de nos intervenants. Le salon accueillera plusieurs intervenants dont la marque HEX6 brand, l’atelier les Trois tricoteurs, Madame Monsieur & Ci, Solenne Zona, Waxkundadesign, Aux Tissus de Roubaix, Laisse les croire, Les toiles 3CR2 ou encore les Archives Nationales du Travail. Les intervenants viendront enrichir le salon grâce à leur témoignage, des explications précises et des démonstrations en direct. Nous espérons que vous serez intéressé par notre événement et que nous vous compterons dans nos visiteurs.

Entré libre et gratuite

Pôle Ressources Jeunesse Deschepper 50 rue Sébastopol, Roubaix Roubaix Nord



