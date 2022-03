Le Temps Étudiant Le Diapason – Université de Rennes 1, 12 avril 2022, Rennes.

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mardi 12 avril à 18:00

— Le Groupe de Recherche Artistique sur le Temps Etudiant* partage avec vous des dessins, des photos, des capsules sonores, des films, des cartes, des installations, des dispositifs participatifs… Cette soirée clôture plusieurs semaines d’enquête sensible sur le temps étudiant au sein de l’université de Rennes 1. Depuis le mois d’octobre dernier, sur l’invitation du Service Culturel, le groupe a arpenté les différents campus et rencontré des enseignant.e.s, des étudiant.e.s et des personnels de l’université, qui ont accepté de partager leurs paroles et leurs expériences. Comment modelons-nous le temps, cette continuité qui structure nos vies ? Quelle sont les formes du temps, ses textures, ses dynamiques, ses structures, son pouvoir ? Venez vous interroger avec nous, le temps d’une soirée, et repartez avec une édition ! ► Mardi 12 avril à 18h Gratuit // Réservation _* Le Groupe de Recherches Artistiques sur le Temps Etudiant est composé des artistes Marie Bouts, Fanny Chevrel, Vincent Coquelet, Marie Delaite, Garance Diaconu, Elisa Ferhat, Alix Frégier, Ewen Gautier et Emma Salaun-Brugel. Depuis leurs fonctions particulières (enseignant.e/étudiant.e), ils et elles s’attachent à cultiver l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (site de Lorient)._

Une exposition-performance sur le thème du temps de l’étudiant

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



