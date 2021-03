Paris Collège des Bernardins Paris Le temps est-il venu de réhabiliter la métaphysique ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

Collège des Bernardins, le mardi 4 mai à 15:00

Suite à la sortie de son ouvrage aux éditions du Cerf, Métaphysiques. Le sens commun au défi du réel, le Collège des Bernardins invite le philosophe Jean-Marc Ferry à dialoguer autour de son livre avec la psychologue, Magali Croset-Calisto et le théologien, p. Olric de Gélis. Dans le cadre de sa participation au séminaire de recherche Quels nouveaux paradigmes pour une société juste ? au Collège des Bernardins, le philosophe Jean-Marc Ferry a rédigé un texte proposant une conception nouvelle, et plurielle, de la métaphysique. Chacun sent en cette période, traversée par une pandémie sans précédent depuis au moins un siècle, que le monde est confronté à une multi-crise systémique. Dès lors une question se pose : le temps est-il venu de réhabiliter la métaphysique, cette science capable de donner du sens en raison de son accès privilégié à ce qui se trouve au-delà du monde visible ? Longtemps considérée comme une discipline appartenant au passé, celle-ci connaît aujourd’hui un regain de vitalité. Vie extraterrestre, expériences de mort imminente ? Pluralité des mondes ? La vraie philosophie, parce qu’elle demeure ouverte à toutes les questions, toutes les possibilités, n’est jamais très éloignée de la science-fiction. C’est ce que démontre Jean-Marc Ferry dans ce livre unique. Qu’est-ce que la physique contemporaine nous apprend sur l’espace et sur le temps ? Que faire des vérités dites « contre-intuitives » qui heurtent le sens commun, mais qui résistent et s’appuient tout de même sur le réel ? Table ronde avec la participation de : Magali Croset-Calisto, psychologue

P. Olric de Gélis, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins

P. Olric de Gélis, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins

Jean-Marc Ferry, philosophe Modérée par Antoine Arjakovsky, historien, co-responsable du séminaire Quels nouveaux paradigmes pour une société juste ? du Collège des Bernardins Pour aller plus loin Jean-Marc Ferry, Métaphysiques. Le sens commun au défi du réel, Éditions du Cerf, janvier 2021

