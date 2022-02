Le temps dure longtemps Pont-de-Ruan, 13 mai 2022, Pont-de-Ruan.

Le temps dure longtemps Pont-de-Ruan

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

10 EUR 10 13 ​Voilà des histoires et des chansons qui sont une invitation à partager un bout de chemin avec deux héros pour de faux, dans des aventures drolatiques et légères… Au gré des images sonores et des paysages chantés, Bastien rejoint les mots sablés de Jacques. Et ils vous emmènent dans leur sillage, du Sahara au grand Bush australien, de leur village jusqu’aux rives du Rhône.

Et ils vous entraînent sur des routes inattendues mais toutes simples, parce qu’elles ressemblent à chacun d’entre nous. Du temps qui passe, peut-être attraperez-vous quelques poussières de lumières avant de reprendre la route… Et peut-être même, rencontrerez-vous le Petit Prince…

​Voilà des histoires et des chansons qui sont une invitation à partager un bout de chemin avec deux héros pour de faux, dans des aventures drolatiques et légères… Au gré des images sonores et des paysages chantés, Bastien rejoint les mots sablés de Jacques.

hecatray@orange.fr +33 6 71 77 05 81 http://vaugarni.fr/

​Voilà des histoires et des chansons qui sont une invitation à partager un bout de chemin avec deux héros pour de faux, dans des aventures drolatiques et légères… Au gré des images sonores et des paysages chantés, Bastien rejoint les mots sablés de Jacques. Et ils vous emmènent dans leur sillage, du Sahara au grand Bush australien, de leur village jusqu’aux rives du Rhône.

Et ils vous entraînent sur des routes inattendues mais toutes simples, parce qu’elles ressemblent à chacun d’entre nous. Du temps qui passe, peut-être attraperez-vous quelques poussières de lumières avant de reprendre la route… Et peut-être même, rencontrerez-vous le Petit Prince…

Pont-de-Ruan

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme