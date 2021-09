“Le temps d’une pose”, photographies d’Anthony Hellec Parc de la Chartreuse, 17 septembre 2021, Brech.

“Le temps d’une pose”, photographies d’Anthony Hellec

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Parc de la Chartreuse

« Comment ne pas être sensible aux paysages bretons qui évoluent au fil des saisons, des marées ? Ces variations m’inspirent et m’incitent à capturer des lumières, des ambiances aux premières ou dernières heures de la journée. Dans nos vies de plus en plus intenses, la pose longue me permet de ralentir le temps et de révéler ce que l’oeil ne peut voir naturellement. A travers cette exposition, je vous invite à voyager dans mon univers photographique. » Anthony Hellec, 36 ans, vit à Brec’h. Adepte de la pose longue, le jeune photographe puise son inspiration dans les paysages qui l’entourent. «_La Bretagne offre, en effet, une grande variété de reliefs et de lumières. Quand je suis sur le terrain, je me sens privilégié notamment lorsque les premières lueurs du soleil apparaissent sur nos côtes sauvages ou lorsque les premières étoiles scintillantes permettent de s’évader jusqu’à la voie lactée…_»

Parc de la Chartreuse rue Pierre Allio 56400 Brech Brech Morbihan



