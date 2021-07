Châtillon-sur-Thouet Le jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet, Deux-Sèvres Le temps d’une marche 2 Le jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Thouet

Deux-Sèvres

Le temps d’une marche 2 Le jardin de Cézanne, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Châtillon-sur-Thouet. Le temps d’une marche 2

du mardi 20 juillet au vendredi 30 juillet à Le jardin de Cézanne

Le temps d’une marche 2 est un séjour itinérant dont le but est de voyager à travers la Gâtine, en marchant, en canoë, en bus et tout autre moyen de transport. L’idée est de réaliser un documentaire vidéo, sur les parcours du territoire. Créer, danser, repérer, réaliser, imaginer des prises de vues, à partir du ciel, de l’eau, des arbres, sur terre, la nuit, à la rencontre de la Nature du parc Gatinais, de ses animaux, de ses arbres millénaires, de la rencontre de ses habitants : artisans, festivaliers, créaterus originaux, Tiers lieux, bivouac dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le jardin de Cézanne avenue Paul Cezanne 79200 Chatillon/Thouet Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T23:00:00;2021-07-21T08:30:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-22T08:30:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-23T08:30:00 2021-07-23T23:00:00;2021-07-24T08:30:00 2021-07-24T23:00:00;2021-07-25T08:30:00 2021-07-25T23:00:00;2021-07-26T08:30:00 2021-07-26T23:00:00;2021-07-27T08:30:00 2021-07-27T23:00:00;2021-07-28T08:30:00 2021-07-28T23:00:00;2021-07-29T08:30:00 2021-07-29T23:00:00;2021-07-30T08:30:00 2021-07-30T17:00:00

