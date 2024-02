Le Temps d’une Lune #8✨ Métropole Lilloise Lille, jeudi 14 mars 2024.

Le Temps d’une Lune #8✨ Métropole Lilloise Lille 14 mars – 6 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-14 20:00

Fin : 2024-04-06 23:30

✦ A travers une programmation désacralisée de concerts et de spectacles, le festival propose de prendre part à ces moments de partage, de fête et de tolérance qui caractérisent le mois du Ramadan 14 mars – 6 avril 1

https://fb.me/e/3lsw3zbKK

AGENDA //

✦ // + ̈

Le Grand Mix, Tourcoing

Un partenariat Le Grand Mix & Attacafa

✦ // –

Gare Saint-Sauveur, Lille

✦ // |

Le Grand Mix, Tourcoing

Un partenariat Le Grand Mix, Institut du monde arabe – Tourcoing et Attacafa

✦ //

INITIATION FLAMENCO – Elena La Grulla

LECTURE MUSICALE – La Nuit passe à table

CONTE MUSICAL – Amouzesh é parandé

CONCERT – Juan Carmona Zyriab acoustic session

✦ & //

✦ // ̈

Opéra de Lille

* Accédez à des places réservées au public Attacafa

avec le code ATTACAFA24 – Mise en ligne le 20 février et le 19 mars

✦ //

Maison Folie Wazemmes

