Le temps d’un premier roman Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le temps d’un premier roman Bibliothèque Saint-Eloi, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit

Le Prix des Lecteurs et des Lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris est décerné chaque année à un premier roman adulte, d’une autrice ou un auteur francophone, édité entre 15 août et le 30 septembre 2022. Vous pouvez voter en ligne sur le portail des bibliothèques ou dans les urnes disponibles dans les bibliothèques participantes jusqu’au 15 mars. Le prix sera dévoilé le 22 mars. Lectrices et lecteurs, retrouvons-nous pour échanger autour des 5 romans de la sélection ! samedi 11 mars, 10h30 adultes inscription recommandée Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Prix des Lecteurs de la Ville de Paris Le temps d’un premier roman

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le temps d’un premier roman Bibliothèque Saint-Eloi 2023-03-11 was last modified: by Le temps d’un premier roman Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 11 mars 2023 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris