Lauzach Carré des Arts Lauzach, Morbihan Le temps d’un conte… Carré des Arts Lauzach Catégories d’évènement: Lauzach

Morbihan

Le temps d’un conte… Carré des Arts, 22 janvier 2022, Lauzach. Le temps d’un conte…

Carré des Arts, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

À l’occasion des Nuits de la Lecture, le Carré des Arts propose à ses adhérent.e. petit.e.s et/ou grand.e.s, un voyage dans le temps et l’imaginaire, là où « Le conte donne au merveilleux la force de l’évidence ». « Bravant tous les obstacles les contes se transmettent, ce sont des voyageurs insatiables de sens, d’humour et de liberté. En nous résonnent les crépitements des feux magiques et les broderies prennent vie. » La promesse d’une échappée féérique aux côtés d’une conteuse professionnelle et passionnée, la voix du Val…

20

Le conte est dérivé des mots, emportés par le courant de l’histoire… Carré des Arts 10 rue Abbé Noury 56190 Lauzach Lauzach Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lauzach, Morbihan Autres Lieu Carré des Arts Adresse 10 rue Abbé Noury 56190 Lauzach Ville Lauzach lieuville Carré des Arts Lauzach