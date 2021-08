Le temps des vendanges Solutré-Pouilly, 12 septembre 2021, Solutré-Pouilly.

Le temps des vendanges 2021-09-12 – 2021-09-12 Route de la Roche Maison du Grand Site

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire Solutré-Pouilly

0 EUR Anima’rando

Venez découvrir les richesses de la Roche de Solutré et de ses alentours à cheval, ou à pied, tout en bénéficiant des histoires et anecdotes de nos accompagnateurs. Profitez d’une pause pique-nique avec dégustations de vins sur le Mont de Pouilly. Tous vos sens seront mis en éveil !

De 9h30 à 15h30 / Rando équestre : 70€ – Sur réservation au 06 16 16 26 57 / Rando pédestre : 10€ – Sur réservation / RDV : Parking panorama des 2 roches, Solutré-Pouilly

Spectacle “Les duettistes… dans les vignes” par la Compagnie L’Echappée Belle

Les interprètes : Annaïck Nicolazic et Michaël Bernard.

Conférenciers et experts en tous genres, Pétronille et Pierre parcourent nos terroirs et disséminent leur savoir au gré du vent, tels de petites graines gonflées de vies ne demandant qu’à éclore. Ces deux frère et sœur, poètes, musiciens, constructeurs de liens et d’édifices de bouts de ficelle, érigeurs d’imaginaires, espiègles et joueurs, nous content des histoires de roches tout juste nées, de vieux cailloux hantés, de vignes qui jaillissent du cœur de la terre… Des mots ciselés à la gouge qui nous parlent de l’aube des temps… du temps qu’il fait à l’aube… et de l’eau ou du vin qui arrivent à temps… Tendre, poétique et drôle, l’univers de Pétronille et Pierre est une goutte d’essence de bonheur. Une goutte d’enfance, de naïveté, de douceur et de rires.

3 représentations de 30 minutes :

11h à la Maison du Grand Site (Solutré-Pouilly)

14h sur le chemin de la Roche de Solutré

16h30 à Leynes (place du village) 71570

Gratuit / Sans réservation

Dégustation à l’aveugle

Amusez-vous à reconnaître les vins de notre terroir. Des plateaux de jeux inédits vous donnent les clefs de compréhension du vignoble bourguignon et des liens entre arômes, goûts et terroirs. Animé par Emmanuel Nonain, guide atypique, viticulteur et conférencier professionnel.

De 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h

5€, sans réservation / RDV : Maison du Grand Site (Solutré-Pouilly)

Les mains dans l’argile

Lucinda, potière professionnelle passionnée, vous accompagne dans la réalisation de divers objets utilitaires ou décoratifs en lien avec le thème de la vigne.

De 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h

5€ enfant (à partir de 4 ans) et 7€ adulte, enfant accompagné d’un adulte (tribu adulte/enfant) / Sur réservation / RDV : Maison du Grand Site (Solutré-Pouilly)

Pièce par pièce – Initiation à la mosaïque

Participez à la réalisation d’une mosaïque collective animée par Mylène, artiste mosaïste.

En continu de 10h à 18h / Accès libre / Gratuit / RDV : Maison du Grand Site (Solutré-Pouilly)

A vous de jouer

Jouez en famille ! Venez vous amuser autour de jeux traditionnels en bois et accompagnez les enfants à l’éveil de leurs sens.

En continu de 10h à 18h / Gratuit / RDV : Maison du Grand Site (Solutré-Pouilly)

Venez partager votre pique-nique à la Maison du Grand Site (apéritif et un café offert de 12h à 14h).

rochedesolutre@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 82 81 http://www.rochedesolutre.com/

