Le Temps des Trompettes Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Le Temps des Trompettes Nice, 15 juin 2022, Nice. Le Temps des Trompettes Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains Nice

2022-06-15 – 2022-06-18 Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains

Nice Alpes-Maritimes EUR 5 22 Nous sommes au XVIIe siècle, au temps de Molière, lorsque Lully mettait en musique le génie théâtral français. Ce spectacle part en quête de l’histoire d’un homme connu du monde entier et dont paradoxalement nous ne savons pas grand-chose. contact@theatredenice.org +33 4 93 13 90 90 https://www.tnn.fr/ Place Saint-François Franciscains – Ancienne Église des franciscains Nice

