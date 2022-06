« Le temps des secrets » : les photos du film – Acte 1 Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

« Le temps des secrets » : les photos du film – Acte 1 Aubagne, 25 juin 2022, Aubagne. « Le temps des secrets » : les photos du film – Acte 1

Cour de Clastre Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre

2022-06-25 – 2022-08-31

Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre

Aubagne

Bouches-du-Rhône Suivez les moments forts du tournage grâce à une première exposition de photos qui vous emmène faire l’école buissonnière avec Marcel et Lili. Apprenez, comme les deux frères des collines, à ouvrir les yeux sur une salle de classe sans murs, mais entourée de romarin, de myrte, de grives ou de perdrix ! Découvrez les décors naturels de nos collines à travers les photos du film « Le temps des secrets » de Christophe Barratier Suivez les moments forts du tournage grâce à une première exposition de photos qui vous emmène faire l’école buissonnière avec Marcel et Lili. Apprenez, comme les deux frères des collines, à ouvrir les yeux sur une salle de classe sans murs, mais entourée de romarin, de myrte, de grives ou de perdrix ! Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Other Lieu Aubagne Adresse Aubagne Bouches-du-Rhône Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Ville Aubagne lieuville Petit Monde de Marcel Pagnol Cour de Clastre Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

« Le temps des secrets » : les photos du film – Acte 1 Aubagne 2022-06-25 was last modified: by « Le temps des secrets » : les photos du film – Acte 1 Aubagne Aubagne 25 juin 2022 Cour de Clastre Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône

Aubagne Bouches-du-Rhône