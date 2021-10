Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Le Temps des Parents : « Les premières séparations » Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**Temps des parents:** « Les premières séparations ». Rencontre-débat pour échanger sur cette étape souvent redoutée. Après beaucoup de temps passé avec son bébé vient le temps de le confier pour reprendre le travail. Qu’est-ce qui se joue dans cette séparation ? Comment est-ce vécu par le bébé ? Discussion et pistes de réflexion avec Tiphaine Dequesne, psychologue périnatalité et Marie Perrin, auxiliaire de puériculture. Sur réservations en ligne : [www.a3n.org](http://www.a3n.org)

Sur réservation auprès d’A3N

Rencontre-débat Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:30:00