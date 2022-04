Le temps des parents Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Le temps des parents Hauts de Bienne, 12 avril 2022, Hauts de Bienne. Le temps des parents Salle d’animation locaux France services 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne

2022-04-12 16:00:00 – 2022-04-12 17:30:00 Salle d’animation locaux France services 23 Avenue de la Libération

Hauts de Bienne Jura EUR Venez partager un moment convivial entre parents, avec ou sans vos enfants. Le thème du jour sera “la fratrie”.

Vous pourrez partager vos expériences et discuter avec les autres parents et une professionnelle. Le tout autour d’une boisson chaude. Venez partager un moment convivial entre parents, avec ou sans vos enfants. Le thème du jour sera “la fratrie”.

Vous pourrez partager vos expériences et discuter avec les autres parents et une professionnelle. Le tout autour d’une boisson chaude. Salle d’animation locaux France services 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Salle d'animation locaux France services 23 Avenue de la Libération Ville Hauts de Bienne lieuville Salle d'animation locaux France services 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Le temps des parents Hauts de Bienne 2022-04-12 was last modified: by Le temps des parents Hauts de Bienne Hauts de Bienne 12 avril 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura