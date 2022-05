Le temps des palombes, 8 novembre 2022, .

Le temps des palombes

2022-11-08 10:00:00 – 2022-11-08 12:00:00

À l’automne, venues du nord, elles déferlent par vagues bleues. A terre, les yeux rivés sur leurs vols qui ondulent dans le ciel les « paloumayres » sont à l’affût.

Dans, les bois, c’est la grande effervescence. Tapis au creux des palombières, on les attend, on les espère, on les attire par toutes sortes d’artifices des plus ingénieux. Entrer dans une palombière, c’est découvrir un autre monde. Qu’attendez-vous pour venir ?

Gilles ARROYO

