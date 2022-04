Le temps des oiseaux Montrond-le-Château Montrond-le-Château Catégories d’évènement: Doubs

Le temps des oiseaux Montrond-le-Château, 14 mai 2022

2022-05-14 08:00:00 – 2022-05-14 11:30:00

Montrond-le-Château Doubs Montrond-le-Château Partez en balade matinale à l’écoute des oiseaux chanteurs sur l’Espace Naturel Sensible de la Motte du Château. Apéritif offert. Inscription auprès de la commune. En partenariat avec le Département du Doubs et de la commune de Montrond-le-Château. Réservations aux habitants. +33 3 81 86 78 95 Partez en balade matinale à l’écoute des oiseaux chanteurs sur l’Espace Naturel Sensible de la Motte du Château. Apéritif offert. Inscription auprès de la commune. En partenariat avec le Département du Doubs et de la commune de Montrond-le-Château. Réservations aux habitants. Mairie Espace Naturel Sensible de la Motte du Château Montrond-le-Château

