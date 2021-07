Béhéricourt Eglise Saint-Martin,Béhéricourt Béhéricourt, Oise Le Temps des Mélodies Eglise Saint-Martin,Béhéricourt Béhéricourt Catégories d’évènement: Béhéricourt

le dimanche 19 septembre à 17:00

_Le Temps des Mélodies_ ———————– ### Concert lecture et projections ### par Myriam Labri (contralto) ### et Dominique d’Arnoult (pianiste) ### Programme musical * Vincent d’Indy, Madrigal * Reynaldo Hahn, L’Allée est sans fin (Les Chanson grises) * Ernest Chausson, Le Temps des Lilas * César Franck, Panis Angelicus * Francis Poulenc, Bleuet (1939) * Guillaume Apollinaire * Ernest Chausson, Hébé, « Chanson grecque dans le mode phrygien » * Claude Debussy, Beau Soir * Claude Debussy, Ariettes oubliées, Aquarelle 1, Green * Gabriel Fauré, Ô mort, poussière d’étoiles… * Reynaldo Hahn, L’heure exquise * Claude Debussy, Le Noël des enfants (1915

Concert gratuit (demande de participation libre)

Concert de Mélodies françaises (chant et piano) scandées de lectures du journal de famille inédit des propriétaires des châteaux de Béhéricourt et Salency de 1819 à 1928. Eglise Saint-Martin,Béhéricourt Béhéricourt Béhéricourt Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

