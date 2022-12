Le temps des marmots : ateliers parents/enfants Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Thouet

Deux-Sèvres

Le temps des marmots : ateliers parents/enfants Châtillon-sur-Thouet, 19 décembre 2022, Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet. Le temps des marmots : ateliers parents/enfants 1 Boulevard du Thouet Salle des conférences de Châtillon Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres Salle des conférences de Châtillon 1 Boulevard du Thouet

2022-12-19 10:00:00 – 2022-12-20 16:00:00

Salle des conférences de Châtillon 1 Boulevard du Thouet

Châtillon-sur-Thouet

Deux-Sèvres Châtillon-sur-Thouet 4 ateliers parents-enfants :

Do-in (Yoga Japonais) le lundi

Du grain au pain le lundi

Yoga le mardi

Scrapbooking le mardi

Inscription à l’accueil du Centre SocioCulturel MPT de Châtillon-sur-Thouet 4 ateliers parents-enfants :

Do-in (Yoga Japonais) le lundi

Du grain au pain le lundi

Yoga le mardi

Scrapbooking le mardi

Inscription à l’accueil du Centre SocioCulturel MPT de Châtillon-sur-Thouet +33 5 49 95 07 43 CSC MPT DE CHÂTILLON-SUR-THOUET : CENTRE SOCIOCULTUREL ET MAISON POUR TOUS Temps-Marmots-Décembre2022 – 1

Salle des conférences de Châtillon 1 Boulevard du Thouet Châtillon-sur-Thouet

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Thouet, Deux-Sèvres Autres Lieu Châtillon-sur-Thouet Adresse Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres Salle des conférences de Châtillon 1 Boulevard du Thouet Ville Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet lieuville Salle des conférences de Châtillon 1 Boulevard du Thouet Châtillon-sur-Thouet Departement Deux-Sèvres

Le temps des marmots : ateliers parents/enfants Châtillon-sur-Thouet 2022-12-19 was last modified: by Le temps des marmots : ateliers parents/enfants Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet 19 décembre 2022 1 Boulevard du Thouet Salle des conférences de Châtillon Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Châtillon-sur-Thouet Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres